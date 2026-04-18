Aumentano le imprese degli immigrati, quelle italiane perdono terreno

Le imprese guidate da cittadini immigrati in Italia sono 673.103 e continuano a crescere

Secondo i dati del Registro Imprese elaborati da InfoCamere, aggiornati al 31 dicembre 2025, le imprese a conduzione straniera in Italia hanno raggiunto le 673.103 unitÃ , con una crescita nellâ€™ultimo quinquennio del 4,7% . A fronte di questa espansione, nello stesso periodo le imprese con titolare italiano hanno fatto invece registrare un calo del 4,6%.

Il report – realizzato da InfoCamere â€“ rientra nell’ambito del progetto “Futurae. Programma imprese migranti”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Unioncamere. I dati sono accessibili dalla dashboard interattiva dedicata al progetto.

Il Report evidenzia come il 2025 si sia chiuso con un saldo nettamente positivo tra aperture e chiusure. Tra gennaio e dicembre, infatti, sono state rilevate 66.101 nuove iscrizioni, a fronte di circa 37.000 cessazioni non d’ufficio, per un saldo attivo di quasi 29 mila unitÃ . La crescita Ã¨ trainata quasi interamente dalle societÃ di capitali, in aumento dell’11,4% nell’ultimo anno (superando le 153 mila unitÃ , il 22,7% del totale). Le imprese individuali restano comunque la forma piÃ¹ diffusa dellâ€™imprenditoria immigrata, rappresentando il 71% del totale delle imprese registrate.

L’imprenditoria straniera in Italia non si distribuisce in modo uniforme, ma presenta forti specializzazioni settoriali e concentrazioni geografiche. A livello settoriale, il commercio rimane il comparto piÃ¹ rappresentato con 194 mila imprese, nonostante una lieve contrazione dello 0,5% nellâ€™ultimo anno. I settori piÃ¹ dinamici del 2025 sono stati l’agricoltura (+3,9%) e i servizi (+3,6%). Geograficamente, la crescita piÃ¹ sostenuta Ã¨ quella della Lombardia con tutto il Nord-Ovest (+1,8% su base annua), dove si concentra la maggior parte delle imprese straniere (32%). Guardando alle province, Prato mantiene il primato assoluto per incidenza di imprese straniere sul totale provinciale (33,2%), seguita da Trieste (20,4%) e Imperia (18,6%), che entra sul podio scalzando Firenze. Allâ€™opposto, la minore incidenza si registra a Barletta-Andria-Trani (2,5%).

L’analisi delle imprese individuali rivela la predominanza di tre Paesi di origine che da soli coprono il 34% dei titolari stranieri: Marocco (54.782), Romania (52.126) e Cina (51.230). Seguono le comunitÃ dell’Albania, del Bangladesh e del Pakistan. Ogni comunitÃ tende a concentrarsi in settori e territori specifici.

Gli imprenditori di origine marocchina si segnalano per una forte presenza nel commercio (21,6%) e raggiungono la massima concentrazione nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina. Quelli di origine rumena prediligono il settore delle costruzioni (21,2%), con una presenza diffusa su tutto il territorio nazionale e maggiormente concentrata nelle province di Viterbo, Torino e Cremona.

Infine, gli imprenditori di origine cinese si confermano fortemente specializzati nelle attivitÃ manifatturiere (43,9%) e nei servizi di ristorazione, con una concentrazione record a Prato, dove i titolari cinesi rappresentano il 67% del totale degli imprenditori individuali stranieri. Complessivamente, il Report Futurae evidenzia come oggi il 79% delle imprese straniere in Italia (circa 599 mila) faccia capo a cittadini di origini extra UE.

ADNKRONOS