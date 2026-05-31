Genova: marocchino rapina una persona, prende a pugni un’altra e minaccia la polizia

Furto con strappo, ingresso in luoghi vietati, deturpamento di cose altrui, rifiuto di fornire le proprie generalità e minacce a pubblico ufficiale

Sono queste le accuse mosse a un ragazzo di 23 anni che è stato denunciato dalla polizia di Stato di Genova. La vicenda si è svolta nella notte tra giovedì e venerdì in corso Italia, dove gli agenti sono intervenuti in soccorso di due persone aggredite dal giovane.

In particolare, il 23enne aveva in un primo momento strappato dal collo di una delle due vittime la collanina d’oro, sferrando successivamente un pugno al volto dell’altra per rubare un gioiello anche a lei.

L’insegumento nell’area della marina militare

Inseguito da alcuni amici delle vittime, il ragazzo aveva cercato di fuggire entrando nell’area della marina militare di corso Italia, ma poi è stato bloccato dagli agenti intervenuti sul posto.

Una volta fermato, il 23enne di origini marocchine ha dato in escandescenza, colpendo l’auto di servizio della polizia con calci e pugni. Portato in questura, si è rifiutato di fornire le proprie generalità, minacciando inoltre gli agenti. È stato dunque denunciato.

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