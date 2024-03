Guerra con la Russia? Telegraph: “GB non resisterebbe due mesi”

In caso di guerra con la Russia la Gran Bretagna non resisterebbe più di due mesi. Lo scrive il Daily Telegraph con riferimento a Robert Magowan, vice capo di stato maggiore della difesa delle forze armate britanniche: “Abbiamo chiarito che l’importo che stiamo attualmente spendendo per le munizioni… che è molto importante… non riflette pienamente le minacce che affrontiamo. Siamo stati chiari sul fatto che dobbiamo spendere più soldi rispetto ai programmi pianificati per quello che chiamiamo difesa aerea integrata”, ha affermato Magowan.

