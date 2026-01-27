Colpita alla testa, grave 83enne: arrestata badante moldava

Una donna di 83 anni di Pergola (Pesaro Urbino) Ã¨ in prognosi riservata ad Ancona da ieri mattina a seguito di un colpo alla testa

Quello che sembrava essere un incidente si Ã¨ tuttavia trasformato in un’indagine di tentato omicidio sulla badante, una donna di 60 anni di origine moldava, che Ã¨ stata trasferita in carcere. A dare l’allarme e chiamare il 118 non Ã¨ stata la badante che si trovava con lei, ma la figlia della donna che era andata a trovare la madre nella mattinata stessa.

La prima spiegazione fornita dalla badante al personale sanitario parlava di una caduta dell’anziana, tuttavia l’ipotesi non combaciava con la scena e dunque non ha convinto il personale medico, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Alla presenza dei militari la figlia ha raccontato loro di un’altra caduta avvenuta un mese prima e gli accertamenti hanno portato a ipotizzare a un colpo alla testa, in quest’ultimo caso, ai danni dell’anziana.

I carabinieri hanno cosÃ¬ proceduto ai rilievi del caso e alla raccolta dei campioni biologici. La donna Ã¨ stata trasferita in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona, mentre la badante Ã¨ stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio

tgcom24.mediaset.it