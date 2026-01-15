Uccise il 94enne che assisteva, badante cingalese condannato a 21 anni

Ventuno anni di reclusione. La corte d’Assise di Roma ha condannato il 33enne originario dello Sri Lanka riconosciuto colpevole di omicidio volontario per la morte di NicolÃ² Caronia, 94 anni, poliziotto in pensione, affidato alle sue cure come badante. Trovato in fin di vita dal figlio nel suo appartamento al Portuense l’anziano morÃ¬ dopo tre mesi di agonia all’ospedale San Camillo di Roma.

Pestato per un caffÃ¨

Secondo la ricostruzione processuale, il 2 giugno del 2024, lâ€™imputato avrebbe reagito con estrema violenza a una richiesta banale dellâ€™assistito, che gli aveva chiesto di preparargli un caffÃ¨. In preda allâ€™alcol e irritato dal tono usato, il badante si sarebbe accanito sullâ€™uomo con calci e pugni, lasciandolo a terra in una pozza di sangue.

La scoperta da parte del figlio

Gli elementi raccolti durante le indagini e il dibattimento hanno portato i giudici a riconoscere lâ€™azione come volontaria e connotata da crudeltÃ , accogliendo integralmente la richiesta avanzata dalla pubblica accusa. Determinante anche il racconto del figlio della vittima, Fabrizio, che trovÃ² il padre in condizioni disperate dopo essersi recato nellâ€™appartamento, insospettito dal silenzio e dallâ€™assenza di risposte telefoniche. Lâ€™aggressore venne rintracciato poco distante, in stato di ebbrezza.

Chi era NicolÃ² Caronia

Nel corso del processo Ã¨ emerso il profilo di NicolÃ² Caronia come servitore dello Stato, impegnato per decenni in attivitÃ delicate, anche durante gli anni di piombo, tra Genova e Roma, e nel periodo del sequestro Moro, quando partecipÃ² alle operazioni investigative senza rientrare a casa per settimane.

