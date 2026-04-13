Trump si ritrae con l’IA mentre emana luce divina e cura un malato

Donald Trump in tunica bianca e rossa, la mano destra sulla fronte di un malato e luce divina che emana da quella sinistra, circondato da una dottoressa, un militare e altre figure adoranti, con elementi come la bandiera Usa, un’aquila e la Statua della LibertÃ sullo sfondo

E’ l’immagine creata con l’Intelligenza artificiale postata sul suo account Truth dal presidente Usa, poco dopo aver attaccato duramente in un altro post papa Leone XIV. Una foto che ha scaturito l’indignazione non solo di tutta la comunitÃ cattolica, ma anche degli stessi sostenitori del tycoon.

Il botta e risposta con il pontefice

Tutto Ã¨ nato nella notte tra domenica e lunedÃ¬, quando Donald Trump ha attaccato Papa Leone in un post su Truth. “Ãˆ debole sul fronte della criminalitÃ e pessimo in politica estera. Parla della paura nei confronti dell’amministrazione Trump, ma non menziona la paura che la chiesa cattolica â€” e tutte le altre organizzazioni cristiane â€” hanno provato durante il Covid, quando venivano arrestati sacerdoti, ministri di culto e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose”, ha scritto il presidente americano. “Preferisco di gran lunga suo fratello Louis perchÃ© Ã¨ totalmente Maga. Lui ha capito tutto. Non voglio un Papa che ritenga accettabile che l’Iran possieda l’arma nucleare”.

Dall’altra parte Leone XIV, commentando con i giornalisti sul volo da Roma ad Algeri, ha risposto: “Io non ho paura dell’amministrazione Trump”, “parlo del Vangelo” e quindi “continuerÃ² a parlare ad alta voce contro la guerra”. Sottolineando, infine, che non vuole cominciare un dibattito con lui. tgcom24.mediaset.it