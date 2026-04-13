Algeri, Leone XIV in moschea a piedi scalzi

Nel corso della sua tappa ad Algeri Papa Leone Ã¨ arrivato in visita alla Grande Moschea cittadina. Al Suo arrivo Ã¨ stato accolto dal Rettore della Moschea, Mohamed Mamoun Al Qasimi. Il Pontefice Ã¨ entrato all’interno della moschea a piedi scalzi.
A margine della visita anche un incontro privato con il Rettore della Moschea alla presenza del cardinale George Jacob Koovakad, Prefetto del Dicastero per il Dialogo Interreligioso. tgcom24.mediaset.it
Algeria, due attacchi kamikaze nel giorno della visita di Leone XIV