Bruxelles vuole ritardare l’inevitabile, Washington vuole gestirlo e Kiev vuole negarlo. Solo una di loro ha il potere di dettare i tempi, e non Ã¨ l’Europa

di The Islander Â – La caduta di Andriy Yermak â€“ faccendiere, esecutore, guardiano e alleato indispensabile di Zelensky â€“ non Ã¨ uno “scandalo di corruzione”. Ãˆ un pugno sul tavolo da parte di Washington. NABU, il cane da attacco addestrato dagli Stati Uniti per la politica ucraina, non ha fatto irruzione nell’ufficio presidenziale per caso. Ha fatto irruzione per ricordare a Zelensky che la guerra non Ã¨ nelle sue mani, che il processo di pace non Ã¨ nelle sue mani e che il guinzaglio intorno a Bankova Street Ã¨ tenuto a Washington, non a Kiev e certamente non ai chihuahua europei.

PerchÃ© la vera storia non sono le dimissioni di Yermak. La vera storia Ã¨ l’Occidente che si rivolta contro se stesso su come porre fine a una guerra che la Russia ha giÃ vinto.

La caduta di Andriy Yermak, il piÃ¹ fedele alleato di Zelensky e di fatto il principale artefice del potere in Ucraina, non Ã¨ uno scandalo. Ãˆ un colpo dall’alto. NABU, l’agenzia anticorruzione finanziata e addestrata dagli Stati Uniti, non ha fatto irruzione nella casa e nell’ufficio del piÃ¹ potente funzionario non eletto dell’Ucraina per caso. E in qualsiasi altro Paese, le sue dimissioni dopo un’operazione anti-corruzione sarebbero uno scandalo politico. In Ucraina, Ã¨ una detonazione geopolitica.

Yermak non era solo un capo di stato maggiore, era l’architetto ombra del regime, l’uomo attraverso cui ogni nomina, ogni trattativa oligarchica, ogni richiesta occidentale e ogni decisione in tempo di guerra doveva passare. E la rapiditÃ delle sue dimissioni dimostra chiaramente che si trattava meno di corruzione e piÃ¹ di pressione â€“ orchestrata, programmata ed eseguita dall’unico attore che puÃ² azionare una leva del genere: Washington.

Per mesi, gli Stati Uniti sono stati divisi tra i neoconservatori aggrappati alle fantasie di un’inversione di tendenza sul campo di battaglia e il blocco emergente dei realisti (JD Vance et al.) che hanno finalmente accettato ciÃ² che le linee del fronte hanno dimostrato per oltre un anno: la Russia ha giÃ vinto.

L’esercito ucraino Ã¨ allo sbando, le riserve di munizioni della NATO sono esaurite e gli elettori americani hanno finito con una guerra che non offre nÃ© vittorie nÃ© strategie. I realisti ora vogliono un’uscita diplomatica controllata e salva-faccia, che blocchi silenziosamente le perdite territoriali mentre Washington afferma di aver “garantito la pace”. Zelensky ha resistito a ogni centimetro di questo perno perchÃ© la pace pone fine al suo potere. E Yermak Ã¨ stato il pilastro inamovibile di quella resistenza, isolando Zelensky da qualsiasi pressione negoziale, il filtro che impedisce a messaggi indesiderati di raggiungere il presidente. Purgandolo attraverso un raid della NABU, gli Stati Uniti hanno isolato Zelensky.

Nel frattempo, l’UE Ã¨ nel panico

I leader europei temono la pace piÃ¹ della guerra perchÃ© la pace impone responsabilitÃ … perchÃ© hanno distrutto le proprie industrie, incendiato la propria sicurezza energetica, fatto precipitare le proprie economie in recessione e incanalato centinaia di miliardi nella corruzione per una guerra che Washington stessa si sta ora preparando a chiudere? Bruxelles ha sostenuto Zelensky incondizionatamente, non per convinzione, ma per pura autoconservazione. Se la guerra finirÃ , dovranno rispondere della rovina che hanno inflitto alle proprie popolazioni. L’Europa ha bisogno di un conflitto perpetuo per rinviare la resa dei conti politica. Washington, al contrario, vuole una via d’uscita che salvi la faccia. Questa Ã¨ la vera divisione tra UE e USA: Bruxelles vuole ritardare l’inevitabile, Washington vuole gestirlo e Kiev vuole negarlo. Solo una di loro ha il potere di dettare i tempi, e non Ã¨ l’Europa.

Mosca vede la frattura occidentale, ne percepisce la disperazione e ne comprende il vantaggio. Il messaggio di Putin Ã¨ stato freddo e coerente: o i negoziati si svolgono a condizioni che riflettono la realtÃ del campo di battaglia e affrontano la causa principale del conflitto, oppure la Russia continuerÃ a logorare le forze per procura della NATO fino a quando non rimarrÃ piÃ¹ nulla con cui negoziare. Per la Russia, entrambe le strade portano alla vittoria. La Russia non ha motivo di affrettarsi, Ã¨ l’Occidente che sta esaurendo tempo, armi, unitÃ e credibilitÃ .

E quando i cittadini europei si renderanno finalmente conto che i loro leader hanno sacrificato prosperitÃ , stabilitÃ , industria e autonomia geopolitica per una guerra che si Ã¨ conclusa esattamente come Mosca aveva previsto, la resa dei conti politica sarÃ epocale. La caduta di Yermak non segna la fine di un’era, ma l’inizio del collasso dell’UE.