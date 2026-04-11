Genova, tentata rapina sul bus: passeggero accoltellato. Arrestato algerino

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Genova polizia locale

Gli agenti della polizia locale hanno arrestato un 22enne di nazionalità algerina che su un bus ha tentato di rapinare un’anziana e ferito un uomo.

GENOVA – Il giovane classe 2004, irregolare sul territorio nazionale, ha tentato di sfilare alcuni beni personali dalla borsa di un’anziana passeggera. Un altro viaggiatore, notando il tentativo di rapina, ha cercato di fermarlo ed è stato colpito al petto da un fendente.

A poca distanza dal mezzo erano presenti alcuni agenti della polizia locale che hanno notato il trambusto sull’autobus e sono immediatamente intervenuti bloccando l’uomo e raccogliendo poi testimonianze per ricostruire la dinamica del fatto e acquisire elementi probatori.

L’arresto si è svolto nell’ambito servizio “Sicurezza in movimento”, l’attività mirata della polizia locale per il presidio dei mezzi di trasporto e delle aree di sosta. Il giovane arrestato è stato poi trasferito nel carcere di Marassi.

www.genovatoday.it

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