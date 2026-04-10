Zelensky: “intercettori ucraini usati per abbattere droni iraniani”

Per la prima volta i sistemi di guerra e i sistemi intercettori ucraini sono stati usati in Medio Oriente per abbattere droni iraniani Shahed

Lo ha annunciato in un’intervista al Financial Times il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Li abbiamo distrutti? Sì, li abbiamo distrutti”. La tecnologia di Kiev, all’avanguardia per quanto riguarda l’abbattimento di droni per l’esperienza sul campo nel conflitto contro la Russia, sarebbe stato usato in “diversi Paesi del Golfo” che ospitano infrastrutture militari americane. tgcom24.mediaset.it