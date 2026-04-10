Renzi: ‘Meloni in discesa. Tra poco ritocca a noi’

Erano pronti a qualche colpo di teatro, nel campo largo. La scelta di Giorgia Meloni di presentarsi in aula per un’informativa era stata letta come l’annuncio di una controffensiva della premier – che poteva prendere la forma di un’accelerazione verso il voto o quella di un rilancio politico – ma i leader del centrosinistra sono rimasti sorpresi quando hanno ascoltato quei 50 minuti di intervento.

Matteo Renzi ha commentato: “Il governo-Vinavil ha una data di scadenza molto chiara. Tra poco tocca, ritocca a noi”. Conversando con i cronisti aggiunge: “Con la sconfitta al referendum Ã¨ entrata in un loop da cui fa fatica a uscire. E noi non dobbiamo fare l’errore di aiutarla ad uscirneÃ ”.

Il leader di Iv Ã¨ certo che la Meloni abbia imboccato un sentiero in discesa: “E’ in difficoltÃ , cosa si inventa? La ripartenza? E su cosa?”.Â (askanews)