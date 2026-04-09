Migranti, oltre 200 sbarcati a Lampedusa

Sono oltre 200 i migranti sbarcati in totale nelle ultime ore a Lampedusa

Sei natanti, cinque salpati dalla Libia e uno da Zarzis in Tunisia, sono stati raggiunti dalle motovedette di Guardia costiera, Guardia di finanza e dell’assetto danese di Frontex. I gruppi erano composti da 7 a 45 persone, provenienti da Sudan, Afghanistan, Etiopia, Bangladesh, Egitto, Eritrea, Somalia, Ciad, Gambia e Pakistan.

I migranti, che hanno riferito di voler raggiungere Francia, Inghilterra, Svizzera, Germania e Olanda, dopo un primo triage sanitario fatto a molo Favarolo, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 180 ospiti.

La barca a vela Safira di Mediterranea saving humans ha prelevato altri 60 migranti vicino l’isola di Lampedusa, a qualche centinaia di metri da Cala Levante. Tutti sono stati consegnati alla guardia costiera e fatti sbarcare nell’isola.