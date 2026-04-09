Conte: ‘sfida progressista, manderemo a casa la Meloni’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Giuseppe Conte

“Lei racconta una realtÃ  mitologica, la sveglia referendaria non Ã¨ suonata a Palazzo Chigi.
Lei dice ancora ‘faremo’ ma ha un grande futuro alle spalle.Â Ha citato grandi numeri, ma non due numeretti: quattro anni, zero riforme.
Ha detto ci metto la faccia, ma se non ci mette competenza e capacitÃ  l’Italia rimane in braghe di tela”.

Lo ha detto il leader 5S Giuseppe Conte rivolgendosi alla premier Meloni in Aula alla Camera. “Ci ha sfidato piÃ¹ volte, ma sappia che qui abbiamo piÃ¹ proposte condivise”, ha aggiunto. “Gli italiani le hanno dato la sveglia. Noi siamo pronti per la sfida progressista e la manderemo a casa”, ha concluso. ANSA

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