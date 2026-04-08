Uccise la donna che lo ospitava in Francia, straniero arrestato a Ventimiglia

Ãˆ stato arrestato a Ventimiglia, in provincia di Imperia, l’uomo ricercato per l’omicidio di una donna avvenuto a Mentone lo scorso 28 marzo. L’uomo Ã¨ stato catturato la scorsa notte dal personale della polizia di Stato, in servizio presso lâ€™ufficio controllo del territorio del commissariato di Ventimiglia, nel corso dellâ€™ordinaria attivitÃ di prevenzione e controllo del territorio.
Gli agenti hanno individuato un cittadino straniero aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie cittadine. Gli operatori, insospettiti dalla condotta dellâ€™uomo, hanno effettuato un controllo piÃ¹ approfondito, riuscendo a riconoscerlo grazie a una segnalazione diramata dalle autoritÃ di polizia francesi. Dagli immediati accertamenti effettuati emergeva che si trattava della persona ricercata quale autore dellâ€™omicidio di una donna che lo ospitava presso la propria abitazione da alcuni mesi in quanto lo stesso risultava senza fissa dimora.
Accompagnato presso gli uffici del commissariato di Ventimiglia, l’arrestato Ã¨ stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici che ne hanno confermato lâ€™identitÃ . Al termine delle procedure di rito Ã¨ stato arrestato in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dallâ€™autoritÃ giudiziaria francese.
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