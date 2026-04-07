Sindaco invita i cittadini a mangiare le nutrie

A Pasquetta, a Gerre de’ Caprioli, piccolo comune della provincia di Cremona, il menu ha sorpreso molti: nutrie alla griglia o in umido servite come piatto principale
Lâ€™iniziativa, decisamente insolita, nasce da una proposta del sindaco Michel Marchi, che invita i cittadini a consumare il roditore come possibile soluzione per contenere una specie considerata infestante e in forte espansione sul territorio.
A spiegare come si prepara questo particolare piatto Ã¨ la cuoca della Confraternita della Nutria, intervistata da “Mattino Cinque”. “La preparazione Ã¨ molto semplice”, racconta la donna. “La sera prima si mette la carne a marinare con limone, aglio ed erbe aromatiche. Il giorno successivo, una volta tolta dalla marinatura e asciugata, si procede con una cottura simile a quella del coniglio, realizzando un arrosto tradizionale”. Lâ€™unica variazione riguarda la sfumatura: “Si usa la birra al posto del vino bianco”, precisa, sottolineando come questo conferisca un aroma particolare.
Il sindaco, promotore dellâ€™iniziativa, interviene per evidenziare le qualitÃ nutrizionali della carne: “Ãˆ estremamente magra, tra le piÃ¹ leggere in natura, con appena lâ€™un per cento di grassi”. Secondo il primo cittadino del comune cremonese, oltre a essere salutare, risulta anche piacevole al palato: “Ãˆ tenera, delicata e si presta a molte ricette diverse”.