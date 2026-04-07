Sindaco invita i cittadini a mangiare le nutrie

ImolaOggi CRONACA, News 2026

nutrie alla griglia o in umido

A Pasquetta, a Gerre de’ Caprioli, piccolo comune della provincia di Cremona, il menu ha sorpreso molti: nutrie alla griglia o in umido servite come piatto principale

Lâ€™iniziativa, decisamente insolita, nasce da una proposta del sindaco Michel Marchi, che invita i cittadini a consumare il roditore come possibile soluzione per contenere una specie considerata infestante e in forte espansione sul territorio.

A spiegare come si prepara questo particolare piatto Ã¨ la cuoca della Confraternita della Nutria, intervistata da “Mattino Cinque”. “La preparazione Ã¨ molto semplice”, racconta la donna. “La sera prima si mette la carne a marinare con limone, aglio ed erbe aromatiche. Il giorno successivo, una volta tolta dalla marinatura e asciugata, si procede con una cottura simile a quella del coniglio, realizzando un arrosto tradizionale”. Lâ€™unica variazione riguarda la sfumatura: “Si usa la birra al posto del vino bianco”, precisa, sottolineando come questo conferisca un aroma particolare.

Il sindaco, promotore dellâ€™iniziativa, interviene per evidenziare le qualitÃ  nutrizionali della carne: “Ãˆ estremamente magra, tra le piÃ¹ leggere in natura, con appena lâ€™un per cento di grassi”. Secondo il primo cittadino del comune cremonese, oltre a essere salutare, risulta anche piacevole al palato: “Ãˆ tenera, delicata e si presta a molte ricette diverse”.

www.tgcom24.mediaset.it

Share

Articoli correlati

macellazione clandestina carabinieri NAS

Salerno, macellazione clandestina gestita da extracomunitario: sequestrati 6 quintali di carni

nutria

Veneto, mozione per rendere commerciabile la carne di nutria

pasta con insetti

Fallisce Ynsect, azienda francese che lavorava insetti per consumo umano

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *