Migranti, sottoposta a fermo la nave Aurora di Sea-Watch

Sottoposto a fermo dalle autoritÃ italiane il natante veloce della Sea Watch Aurora che, nei giorni scorsi, aveva prelevato 44 migranti, bloccati su una piattaforma petrolifera abbandonata, e li aveva condotti a Lampedusa sabato scorso. La ong tedesca ora rischia una multa fino a 10 mila euro.

La motivazione addotta Ã¨ che il team non avrebbe informato le milizie libiche dei piani di salvataggio.Â Alarm Phone aveva allertato le autoritÃ europee in merito alle persone bloccate l’1 aprile. VenerdÃ¬ l’ Aurora era salpata verso la piattaforma petrolifera e ha portato tutti a Lampedusa il mattino seguente.

La durata esatta del fermo e l’importo della multa saranno comunicati nei prossimi giorni.

Poco piÃ¹ di una settimana fa, le autoritÃ italiane hanno fermato anche la seconda nave di soccorso di Sea Watch, la Sea Watch 5.