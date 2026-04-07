Migranti, sottoposta a fermo la nave Aurora di Sea-Watch

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migranti Aurora

Sottoposto a fermo dalle autoritÃ  italiane il natante veloce della Sea Watch Aurora che, nei giorni scorsi, aveva prelevato 44 migranti, bloccati su una piattaforma petrolifera abbandonata, e li aveva condotti a Lampedusa sabato scorso. La ong tedesca ora rischia una multa fino a 10 mila euro.

La motivazione addotta Ã¨ che il team non avrebbe informato le milizie libiche dei piani di salvataggio.Â Alarm Phone aveva allertato le autoritÃ  europee in merito alle persone bloccate l’1 aprile. VenerdÃ¬ l’ Aurora era salpata verso la piattaforma petrolifera e ha portato tutti a Lampedusa il mattino seguente.

La durata esatta del fermo e l’importo della multa saranno comunicati nei prossimi giorni.

Poco piÃ¹ di una settimana fa, le autoritÃ  italiane hanno fermato anche la seconda nave di soccorso di Sea Watch, la Sea Watch 5.

Migranti, fermo nave e multa per la Ong tedesca

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