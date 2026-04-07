Iran, attacchi Usa-Israele contro infrastrutture civili

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Iran ponte bombardato

In Iran gli attacchi di Stati Uniti e Israele hanno colpito diverse infrastrutture civili, fra cui ponti, ferrovie e una autostrada. Nelle immagini quello che rimane del ponte nei pressi di Amin Abad, nella provincia iraniana di Zanjan.L’elenco dei danni è stato comunicato dalle autorità iraniane e confermato dal governo israeliano.

Benjamin Netanyahu ha detto che l’esercito avrebbe distrutto infrastrutture usate dalle Guardie della Rivoluzione, mentre ieri sarebbero stati distrutti aerei e decine di elicotteri in una base dell’Aeronautica Militare iraniana.

Secondo quanto riferito dai media iraniani, che hanno pubblicato anche alcune immagini, gruppi di civili, definiti dal regime “patrioti”, stanno dando vita a catene umane su ponti e centrali elettriche del Paese per difenderle, dopo le minacce americane e israeliane di colpire le infrastrutture civili.  (askanews)

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