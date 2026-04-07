“Dichiarazioni antisemite”, Londra revoca il visto a Kanye West

La Gran Bretagna ha revocato il permesso d’ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra nonostante le polemiche legate alle le sue dichiarazioni antisemite e razziste degli ultimi anni. Lo riferisce la Bbc.

La decisione del governo britannico, riferisce l’emittente, si basa sul fatto che la sua presenza non sarebbe favorevole al bene pubblico. A nulla è valsa la difesa degli organizzatori, che avevano invocato una “seconda chance” per il rapper Usa, né la sua disponibilità a incontrare di persona esponenti della sdegnata comunità ebraica britannica per scusarsi.

Kanye West infatti si era detto pronto a incontrare di persona esponenti della comunità ebraica dopo le forti polemiche seguite all’invito del rapper americano, noto per le sue dichiarazioni antisemite e razziste degli ultimi anni, al Wireless Festival di Londra. In un comunicato il rapper americano aveva dichiarato di volersi esibire a luglio nella capitale britannica e di voler “presentare uno spettacolo all’insegna del cambiamento, portando unità, pace e amore attraverso la musica”.

L’intervento di Starmer e la revoca del visto

Nei giorni scorsi era intervenuto anche il premier britannico Keir Starmer, che aveva condannato la partecipazione dell’artista all’evento musicale londinese, definendola “profondamente inquietante”, mentre alcuni importanti sponsor avevano annunciato il ritiro dal festival. Da qui l’annuncio del governo di una revisione del visto, arrivato nelle ultime ore.

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