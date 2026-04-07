Crema, 20enne ucciso a sprangate da uno straniero

Un ragazzo di 20 anni di origine straniera Ã¨ morto dopo essere stato aggredito per strada a Crema

Un episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona. Un giovane di 20 anni, un cittadino egiziano, Ã¨ stato ucciso in via Brescia, nel quartiere San Bernardino: Ã¨ stato ferito a morte con un’arma da taglio e colpito anche con sprangate, calci e pugni. Nonostante i soccorsi â€“ automedica, ambulanza della Croce Verde Crema ed elisoccorso â€“ il ragazzo Ã¨ morto poco dopo lâ€™arrivo allâ€™ospedale Maggiore di Crema.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Crema con il Nucleo Investigativo e la Scientifica. Presenti anche la pm di turno e il comandante del reparto operativo di Cremona.

Le indagini hanno giÃ permesso di identificare il presunto responsabile: un giovane marocchino, anchâ€™egli residente nel quartiere. La polizia giudiziaria prosegue i rilievi scientifici e le indagini per ricostruire la dinamica dellâ€™omicidio.

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