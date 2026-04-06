Petrolio iraniano, Trump: ‘Il bottino appartiene al vincitore’

“Al vincitore appartiene il bottino”. CosÃ¬ Donald Trump ha risposto a chi gli chiedeva del petrolio iraniano. Il presidente ha piÃ¹ volte ribadito che se fosse per lui prenderebbe il petrolio.

MartedÃ¬ Ã¨ la scadenza definitiva per l’Iran per fare un accordo. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando di aver visto tutte le proposte. “Ho visto tutte le proposte che potere immaginare”, ha aggiunto.

L’Iran vorrebbe un cessate il fuoco perchÃ© li “stiamo annientando. Noi non abbiamo firmato nessun cessate il fuoco”. Lo ha detto Donald Trump. “Vedremo come si comportano”, ha aggiunto precisando che il vicepresidente JD Vance potrebbe essere coinvolto in eventuali incontri in persona.

Israele e gli Stati Uniti hanno stilato un elenco completo di obiettivi strategici da colpire in Iran qualora la Repubblica islamica non dovesse soddisfare le richieste dell’imminente ultimatum del presidente statunitense Donald Trump. Lo confermano al Jerusalem Post due fonti. L’accordo sulla lista degli obiettivi fa seguito a una serie di intense discussioni di alto livello volte a sincronizzare le risposte americane e israeliane alla continua sfida di Teheran . Oltre alla lista definitiva degli obiettivi, Ã¨ stato completato il coordinamento operativo tra le forze armate statunitensi e quelle israeliane.

ANSA