Iran, Trump: “accordo o prenderemo il loro petrolio”

Trump a Fox News: “Buona possibilità di accordo, altrimenti prenderemo il loro petrolio”

Il presidente americano Donald Trump, in un colloquio con il corrispondente di Fox News in Israele, ha anticipato le prossime fasi del conflitto: “C’è una buona possibilità che l’accordo sarà raggiunto domani. Se l’Iran non vorrà fare un accordo, lo bombarderemo e ci approprieremo del suo petrolio“. Sempre secondo l’emittente americana, ai negoziatori iraniani sarà concessa l’immunità. Stando alla linea temporale stabilita dallo stesso Donald Trump, l’Iran dovrebbe raggiungere un accordo di qualche forma – che sia una tregua o una riapertura dello stretto di Hormuz – entro domani.

“Pazzi, aprite lo stretto altrimenti finirete all’inferno”

“Martedì in Iran sarà il Giorno della centrale elettrica e il “Giorno del ponte, tutto in uno”. È la minaccia, mascherata con una buona dose di sarcasmo, che Donald Trump ha avanzato contro Teheran nel suo ultimo post su Truth, ricordando ai pasdaran che alla mezzanotte del Lunedì dell’Angelo scadrà l’ultimatum. “Non ci sarà niente di paragonabile! Aprite quel cazzo di stretto, pazzi bastardi, o finirete all’inferno. Lo vedrete. Sia lodato Allah“.

Pasdaran: “Hormuz non tornerà mai più al suo stato precedente”

La Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha annunciato che lo strategico Stretto di Hormuz “non tornerà mai più al suo stato precedente”, aggiungendo di star completando i preparativi per quello che ha definito un nuovo ordine regionale, secondo un post su X attribuito alla forza, scrive Haaretz. La dichiarazione non specificava quali misure operative fossero in fase di preparazione, ma lasciava intendere un cambiamento a lungo termine nel modo in cui Teheran intende gestire questa vitale via navigabile, in particolare nei confronti degli Stati Uniti e di Israele.

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