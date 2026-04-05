Teheran rigetta l’ultimatum di 48 ore di Trump

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Trump

Il comando militare centrale iraniano ha respinto in serata la minaccia del presidente statunitense Donald Trump di distruggere le infrastrutture vitali del Paese se non verrÃ  accettato un accordo di pace entro 48 ore.
Il generale Ali Abdollahi Aliabadi, in una dichiarazione rilasciata dal quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, ha affermato che la minaccia di Trump Ã¨ stata “un’azione impotente, nervosa, squilibrata e stupida”.

E, riprendendo il linguaggio religioso del post di Trump sui social media, ha avvertito che “il semplice significato di questo messaggio Ã¨ che le porte dell’inferno si apriranno per voi”.Â  ANSA

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