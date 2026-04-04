Roma, rapina a turista disabile: arrestato egiziano

Una banda di rapinatori senza scrupoli. Nel mirino della gang un giovane turista disabile

Lo scippo Ã¨ avvenuto nella zona della stazione Termini. Sono stati i carabinieri del nucleo Roma Scalo Termini a intervenire in via Gioberti, all’Esquilino, allertati dalle urla della vittima, un turista colombiano di 27 anni con disabilitÃ motoria.

Rapinatore in manette

Una volta sul posto hanno arrestato in flagranza un egiziano di 30 anni, senza dimora e con precedenti, mentre, insieme a due complici riusciti a fuggire, stava rapinando l’uomo del suo smartphone.

La vittima Ã¨ stata medicata sul posto dal personale del 118 mentre lâ€™arrestato a seguito della perquisizione Ã¨ stato trovato in possesso di una lama di 3 centimetri che Ã¨ stata sequestrata. Successivamente Ã¨ stato condotto in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

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