Roma, incendio causato da auto elettrica: 13 veicoli distrutti in un autosalone

Un rogo ha divorato ben 13 macchine all’interno del piazzale di un autosalone a Roma nord. L’incendio Ã¨ scoppiato intorno alle 22.30 di domenica 8 febbraio in via dei Due Ponti 148, quartiere Tomba di Nerone. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con un’autobotte.

Il rogo ha interessato 13 vetture, tra queste anche alcune elettriche. A quanto si apprende, nessuna persona Ã¨ rimasta coinvolta. Sul posto Ã¨ intervenuta anche la polizia di Stato. Secondo i primi accertamenti l’incendio sarebbe stato causato da una batteria di una delle auto elettriche.
