Caro energia? BCE: priorità alla sostenibilità dei conti pubblici

ImolaOggi ECONOMIA, News 2026

Bce, Christine Lagarde

“Nell’attuale contesto geopolitico i governi dovrebbero dare priorità alla sostenibilità dei conti pubblici, agli investimenti strategici e a riforme strutturali che favoriscano la crescita. Qualsiasi manovra di bilancio in risposta allo shock sui prezzi dell’energia causato dalla guerra in Medio Oriente dovrebbe essere temporanea, mirata e modulata”.

Lo afferma la Bce nell’ultimo Bollettino economico.”L’attuale crisi energetica – aggiunge l’istituzione – rende evidente la necessità di ridurre ulteriormente la dipendenza dai combustibili fossili”. ASKANEWS

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