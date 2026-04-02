Caro energia? BCE: priorità alla sostenibilità dei conti pubblici

“Nell’attuale contesto geopolitico i governi dovrebbero dare priorità alla sostenibilità dei conti pubblici, agli investimenti strategici e a riforme strutturali che favoriscano la crescita. Qualsiasi manovra di bilancio in risposta allo shock sui prezzi dell’energia causato dalla guerra in Medio Oriente dovrebbe essere temporanea, mirata e modulata”.
Lo afferma la Bce nell’ultimo Bollettino economico.”L’attuale crisi energetica – aggiunge l’istituzione – rende evidente la necessità di ridurre ulteriormente la dipendenza dai combustibili fossili”. ASKANEWS