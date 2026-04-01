Cipollone (Bce): UE vulnerabile a blackout nei pagamenti digitali

ROMA, 01 APR – La dipendenza dei sistemi di pagamento europei da un’infrastruttura europea “lascia gli utenti vulnerabili al rischio che gli venga negato l’accesso dall’oggi al domani. Essendo i pagamenti vitali per la vita quotidiana e per l’economia, la semplice minaccia di poter scollegare i sistemi di pagamenti potrebbe dare ad altri una leva nei confronti dell’Europa”.

Lo ha detto a Riga Piero Cipollone, membro del board della Bce che guida il progetto dell’euro digitale con cui l’Europa punta a emanciparsi dal controllo dei pagamenti trans-frontalieri da parte dei big statunitensi delle carte di credito, a partire da Visa e Mastercard, oltre che dai sistemi di PayPal, Alipay e dall’espansione crescente delle stablecoin in dollari. (ANSA)