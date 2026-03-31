Roma, rapina con coltello: arrestati due somali

Aggredito e rapinato al Colle Oppio. Ãˆ stato convalidato, presso le aule del tribunale di Roma in piazzale Clodio, lâ€™arresto di due cittadini somali, di 25 e 26 anni, entrambi senza dimora, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso ai danni di un cittadino pakistano di 29 anni.

Rapina al Colle Oppio

Transitando in viale delle Terme di Traiano, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno notato i due indagati avvicinare la vittima e minacciarla con un coltello, costringendola a consegnare il denaro in suo possesso. I due connazionali hanno poi fatto cadere la vittima a terra tentando la fuga a piedi ma sono immediatamente stati bloccati dai militari intervenuti.

Refurtiva restituita alla vittima

La somma sottratta Ã¨ stata interamente recuperata e restituita alla vittima, la quale, nonostante lievi escoriazioni riportate alla mano e alla gamba, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Gli arrestati sono stati sottoposti allâ€™obbligo di presentazione in caserma.

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