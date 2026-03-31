Napoli, assistente sociale preso a bastonate nel campo Rom

Un assistente sociale del Comune di Napoli Ã¨ stato violentemente aggredito mentre svolgeva il proprio lavoro allâ€™interno del campo rom di Poggioreale

Lâ€™episodio risale alla mattinata di giovedÃ¬ 26 marzo e ha visto come vittima un dipendente comunale di circa 60 anni, responsabile dellâ€™area welfare dedicata ai campi nomadi. Lâ€™uomo Ã¨ stato colpito ripetutamente con bastoni, riportando contusioni e una distorsione al collo.

Il controllo e lâ€™aggressione

Secondo una prima ricostruzione, il funzionario si trovava nel campo per effettuare verifiche periodiche, tra cui il controllo sulla frequenza scolastica dei minori e la regolaritÃ delle presenze allâ€™interno delle strutture abitative.Â Durante lâ€™ispezione, avrebbe individuato una donna non registrata tra gli occupanti del campo, invitandola a presentarsi presso gli uffici competenti per chiarire la propria posizione. Ãˆ in quel momento che la situazione sarebbe degenerata: due uomini, armati di bastoni, sarebbero intervenuti improvvisamente, aggredendo il lavoratore con violenza.

Colpito al volto e al corpo, lâ€™assistente sociale Ã¨ stato soccorso da alcune persone presenti nellâ€™area, tra cui operatori delle cooperative sociali e addetti al trasporto scolastico.

Il ricovero e le condizioni

Trasportato al pronto soccorso dellâ€™Ospedale Vecchio Pellegrini, lâ€™uomo Ã¨ stato medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni. Le sue condizioni, sebbene non gravi, testimoniano la brutalitÃ dellâ€™aggressione subita durante lo svolgimento delle sue mansioni.Â […]

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