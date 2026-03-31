L’Italia nega l’uso della base di Sigonella agli Usa

Agli Stati Uniti Ã¨ stato negato l’utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran

L’indiscrezione viene lanciata dal Corriere della sera ed Ã¨ stata confermata da fonti informate. L’episodio risalirebbe ad alcune sere fa. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano Ã¨ stato informato dallo Stato maggiore dellâ€™Aeronautica che il piano di volo di alcuni aerei Usa prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medioriente. Nessuno perÃ² aveva chiesto alcuna autorizzazione nÃ© consultato i vertici militari italiani: il piano, infatti, era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano giÃ in volo e dalle verifiche Ã¨ emerso che non si trattava di voli normali o logistici e quindi non erano compresi nel trattato con il nostro Paese. Portolano ha quindi chiamato il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo. Da qui la decisione di negare l’utilizzo della base aerea agli Stati Uniti.

Plauso bipartisan dalla politica

“Una decisione giusta”, commenta Carlo Calenda a Start su SkyTg24. “Noi non abbiamo avuto nessun segnale dal nostro alleato, che non Ã¨ alleato, gli Stati Uniti, sull’inizio di questa operazione. Non c’Ã¨ nessuna ragione per avere un approccio sottomesso. E’ giusto e corretto che non venga dato l’uso delle basi se non nel perimetro degli accordi che prescinde dalle azioni di guerra”.

“Ritengo quello di Sigonella un atto dovuto”, afferma Angelo Bonelli (Avs) a Coffee Break su La7. “Il governo ha sempre sostenuto che i trattati vanno rispettati, e in questo caso Ã¨ stata presa una decisione coerente con questo principio. Tuttavia, non possiamo nasconderci dietro lâ€™ipocrisia. Da Sigonella, con regolaritÃ , parte il Triton, drone di monitoraggio che poi va a bombardare. Allo stesso modo, dalla base di Camp Darby, a Pisa, vengono caricati missili e armi che poi vanno a bombardare lâ€™Iran. E’ certamente un fatto positivo aver negato ma non nascondiamoci dietro lâ€™ipocrisia. Lâ€™Italia continua a fornire assistenza logistica a operazioni militari di questa guerra che stanno devastando e destabilizzando il pianeta, con conseguenze gravissime anche sul piano economico per il nostro Paese. Per questo dico che il governo dovrebbe avere il coraggio di fare un passo in piÃ¹: prendere una posizione chiara e netta, e segnare una distanza dalle politiche di questo bullo del pianeta, come Donald Trump, pensa di governare il mondo attraverso la supremazia militare”.

“I log e i tracciati radar dei siti internet che monitorano il traffico aereo globale mostrano che dalla base di Sigonella continuano a transitare – oltre a droni, aerei spia e cargo della U.S. Navy – anche cacciabombardieri F-15 dell’U.S. Air Force in configurazione tattica, cioÃ¨ da combattimento”, hanno dichiarato ieri i parlamentari M5S della Commissione Difesa alla Camera, Arnaldo Lomuti, Marco Pellegrini e Mario Perantoni.

“Uno Ã¨ decollato (l’altro ieri, ndr) alle 10.23 (GSTDR43), un altro Ã¨ decollato venerdÃ¬ alle 14:54 (FFAB123) e riatterrato sempre a Sigonella alle 17.31. Rispondendo a una nostra interpellanza urgente nell’aula di Montecitorio, la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti ha definito ‘ricostruzioni fantasiose’ le nostre denunce di transito di cacciabombardieri F-15 americani in assetto da guerra nei giorni passati sulla base di Sigonella, dopo aver citato una nota di smentita dell’Aeronautica Militare.

Noi prendiamo atto di questa smentita, ma chiediamo alla Difesa come essa si possa conciliare con queste informazioni che continuano a emergere. Chiediamo chiarezza rispetto a queste evidenze e pretendiamo rispetto perchÃ© le nostre denunce si basano su di esse non su fantasie”.

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