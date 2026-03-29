Famiglia nel bosco, i bambini stanno male e hanno la febbre

Ãˆ ancora tanto il dolore per i componenti di quella che Ã¨ stata ribattezzata come Famiglia nel bosco

di Federico Garau – Nonostante gli incontri, le dichiarazioni e gli impegni, Nathan e Catherine sono ancora lontani dai loro figli e i piccoli, in questo momento, non godono neppure di buona salute. A quanto pare, infatti, i bambini avrebbero la febbre.

Il caso, che ha ricevuto l’attenzione di tutto il Paese, valicando anche i confini nazionali, Ã¨ ancora distante dal raggiungere una vera e propria soluzione. Tuttavia, il Comune di Palmoli sta cercando di fare il possibile per riunire la famiglia. Grazie a una delibera della giunta, un alloggio destinato a finalitÃ sociale edificato nell’area del campo sportivo Ã¨ stato concesso ai due coniugi, che potranno usufruirne gratuitamente per due anni. LÃ¬ potranno essere accolti anche i bambini. Chiaramente si tratta di una sistemazione temporanea.

La speranza Ã¨ che questa mossa, unita allâ€™incontro tra Nathan e l’assistente sociale Veruska D’Angelo, possa sbloccare la situazione. Nathan potrebbe riottenere presto la potestÃ genitoriale e questo cambierebbe in positivo le cose.

La concessione di un alloggio da usare come casa Ã¨ vincolata all’obbligo, da parte di Nathan e Catherine, di avviare i lavori di ristrutturazione e adeguamento igienico-sanitario del casolare nel bosco dove abitavano con i figli. Entro sei mesi il progetto deve arrivare sul tavolo del Comune. Oltre a ciÃ², l’amministrazione locale si Ã¨ detta disposta a sostenere le spese per la scuola parentale dei bambini, che potranno presentarsi a un doposcuola per 2-3 giorni a settimana. Queste misure sono tutte volte a favorire il ricongiungimento della famiglia.

La situazione, infatti, si sta facendo sempre piÃ¹ straziante. Catherine Ã¨ stata allontanata dai propri figli e non puÃ² essere al loro fianco. I bambini, perÃ², stanno male, e in questo momento hanno addirittura la febbre. La donna, stando a quanto riferito da chi le Ã¨ vicino, Ã¨ disperata e la notte non riesce a dormire.

“Catherine Ã¨ una madre che non puÃ² contenere il dolore di una separazione cosÃ¬ dura e incomprensibile. Dobbiamo restituire a Catherine la dignitÃ e accompagnare il suo dolore, scambiato superficialmente come ostilitÃ .

Quale madre potrebbe stare tranquilla in una situazione simile?”, ha fatto presente lo psichiatra Tonino Cantelmi, come riportato da Il Messaggero. “Saperli ammalati e non poterli consolare mi distrugge”, sarebbero state le parole della donna.

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