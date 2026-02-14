Inidoneità genitoriale? Non idonei sono i servizi sociali e i giudici! PIAZZA LIBERTA’

Inidoneità genitoriale? Non idonei sono i servizi sociali e i giudici!

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 14 febbraio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Gli autorevoli ospiti di Armando Manocchia sono:

Linda Corrias, avvocato del Foro di Oristano,

il dottor Livio Freschini, medico odontoiatra di Verona ,

l’avvocato Nino Filippo Moriggia del Foro di Brescia.

Si torna a parlare dell’immarcescibile fenomeno dei figli ingiustamente sottratti, dei figli strappati, rubati, rapiti, espropriati. Si parla di quel sistema tossico e di quella violenza istituzionalizzata, indegna della giurisdizione di un paese civile, che ogni anno espropria decine di migliaia di bambini per mero business. Un fenomeno sistemico, omertoso, mafioso, intoccabile portato avanti da anni a danno dei bambini e delle loro famiglie.

Tra queste, c’è anche la famiglia del dott. Freschini, nostro ospite, che ci racconta dell’ennesima storia di abuso e di violenza, che vive sulla propria pelle e su quella dei suoi 4 figli sequestrati dalle presunte Autorità Giudiziarie di Governi – il cui colore non fa differenza – che da tempo, non solo hanno irrimediabilmente infranto il “patto sociale” con noi cittadini, ma ci hanno dichiarato guerra.

Seguiteci, perché da questi questi drammi nessuno è immune.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

