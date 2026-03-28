L’esportazione di benzina dalla Russia sarÃ vietata per tutti gli operatori del mercato a partire dal 1Â° aprile. Lo riferisce TASS citando due fonti a seguito della riunione del ministro per l’Energia Novak con i ministeri e le aziende del settore, e sottolinea che questa misura durerÃ fino al 31 luglio.
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La Russia vieta l’export di carburanti
L’esportazione di benzina dalla Russia sarÃ vietata per tutti gli operatori del mercato a partire dal 1Â° aprile. Lo riferisce TASS citando due fonti a seguito della riunione del ministro per l’Energia Novak con i ministeri e le aziende del settore, e sottolinea che questa misura durerÃ fino al 31 luglio.