La Russia vieta l’export di carburanti

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Putin

L’esportazione di benzina dalla Russia sarÃ  vietata per tutti gli operatori del mercato a partire dal 1Â° aprile. Lo riferisce TASS citando due fonti a seguito della riunione del ministro per l’Energia Novak con i ministeri e le aziende del settore, e sottolinea che questa misura durerÃ  fino al 31 luglio.
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