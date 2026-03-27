Bce: interruzioni al settore energetico potrebbero durare anni

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Bce, Christine Lagarde

FRANCOFORTE, 26 marzo – Le interruzioni delle ‌forniture energetiche causate ‌dalla guerra in Medio ​Oriente potrebbero protrarsi per anni e le aspettative di un rapido ‌ritorno ⁠alla normalità potrebbero essere eccessivamente ottimistiche.

Lo ⁠ha detto la presidente della Banca ​centrale europea ​Christine ​Lagarde all’Economist ‌in un’intervista pubblicata oggi.

Troppe infrastrutture energetiche sono già state danneggiate e il probabile shock ‌per l’economia ​mondiale potrebbe ​essere ​maggiore di quanto ‌immaginino gli esperti ​al ​momento, ma le conseguenze emergeranno solo ​gradualmente, ‌ha affermato Lagarde.

(Reuters – Tradotto da ​Agnese Napoletti, editing ​Valentina Consiglio)

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