Bce: interruzioni al settore energetico potrebbero durare anni

FRANCOFORTE, 26 marzo – Le interruzioni delle forniture energetiche causate dalla guerra in Medio Oriente potrebbero protrarsi per anni e le aspettative di un rapido ritorno alla normalità potrebbero essere eccessivamente ottimistiche.
Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde all’Economist in un’intervista pubblicata oggi.
Troppe infrastrutture energetiche sono già state danneggiate e il probabile shock per l’economia mondiale potrebbe essere maggiore di quanto immaginino gli esperti al momento, ma le conseguenze emergeranno solo gradualmente, ha affermato Lagarde.
(Reuters – Tradotto da Agnese Napoletti, editing Valentina Consiglio)