Torino, docente aggredita da uno straniero: strangolata e scippata

Momenti di paura nella zona di Barriera di Milano, davanti all’IC Gabelli, un istituto comprensivo della città

di Michele Vanossi – Una docente, C.C., insegnante di lettere, storia e geografia, è stata aggredita da un uomo di colore, sconosciuto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo l’avrebbe strangolata, scippata e scaraventata a terra. Il primo soccorso è stato prestato da una collega, che ha immediatamente chiamato il 118. La docente è stata poi trasportata all’ospedale Giovanni Bosco, situato nelle vicinanze, per ricevere le cure necessarie e dove si trova tuttora.

A raccontare l’accaduto a Il Giornale è stato Massimiliano Fichera, professore di musica che ha scelto di insegnare proprio in questo quartiere multietnico e difficile. “Ogni tanto capitano fatti pericolosi”, ha spiegato, “ma qui ci sono anche persone perbene. È un territorio complesso, e chi lavora nelle scuole lo sa: la sicurezza andrebbe sempre monitorata”.

L’episodio ha sollevato interrogativi tra insegnanti e non solo sulla tutela davanti agli istituti scolastici perché nonostante la presenza di diversi agenti e pattuglie nella zona, nessuno era all’ingresso della scuola al momento dell’aggressione.

La zona “Barriera di Milano”, nota per alcune criticità legate alla criminalità, continua a far discutere sulle misure di protezione di alunni e personale scolastico. Le autorità stanno indagando per identificare l’aggressore e chiarire le dinamiche dell’accaduto. Nel frattempo, la comunità scolastica e i residenti chiedono maggiore sicurezza e presidio costante davanti alle scuole.