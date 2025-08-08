Trump ordina alle forze federali di pattugliare Washington

La Casa Bianca ha annunciato che gli agenti delle forze dell’ordine federali pattuglieranno le strade di Washington, DC, per i prossimi sette giorni. Lo riporta The Hill. La presenza federale rafforzata inizierà a mezzanotte, le 6 di oggi in Italia. Sarà guidata dalla Polizia dei Parchi degli Stati Uniti e includerà ufficiali e agenti dell’Fbi, della Dea, dell’Atf, delle divisioni dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) e di altre agenzie. La Casa Bianca ha affermato che le forze dell’ordine federali saranno dislocate in unità appositamente designate.

Casa Bianca: Washington è più violenta di Baghdad

Washington “è più violenta di Baghdad, più violenta di parte dell’Etiopia e di molti altri Paesi pericolosi al mondo”. Lo ha detto Stephen Miller, il vice capo dello staff della Casa Bianca, dopo che Donald Trump ha ordinato alla polizia federale di pattugliare la capitale. “Il presidente ha ben chiaro che bisogna agire per mettere al sicuro Washington per chi ci vive e per tutti gli americani che la vogliono visitare”, ha messo in evidenza Miller.

Ordine di Trump al Pentagono: forze armate contro cartelli droga

Donald Trump ha firmato segretamente una direttiva che consente al Pentagono di usare la forza militare contro alcuni cartelli della droga sudamericani che l’amministrazione ha definito organizzazioni terroristiche. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. La decisione di Trump segnala la volontà della Casa Bianca di usare le forze armate per svolgere un compito finora ritenuto responsabilità delle forze dell’ordine, ovvero frenare il flusso delle droghe.

