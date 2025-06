PIAZZA LIBERTA’: incubo per tre signore italiane all’aeroporto di Boston

Incubo per tre signore italiane durante lo scalo di transito all’aeroporto di Boston Logan, in Massachusetts

PIAZZA LIBERTA’, puntata di lunedì 16 giugno 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ospiti di Armando Manocchia:

Gabriella Suriani, cantante;

Tiziana Rivale, cantante;

Nino Moriggia, avvocato.

In questa puntata, parlano le vittime di una vicenda che, se non ne conoscessimo la serietà, avremmo difficoltà a crederci.

Perquisizioni corporali, private dei cellulari, messe al muro, minacciate di arresto, maltrattate e umiliate, le protagoniste raccontano l’orrendo incubo vissuto durante lo scalo di transito all’aeroporto di Boston Logan, in Massachusetts, un calvario durante il quale i diritti umani, la dignità della persona e i principi cardini della legalità sono stati calpestati senza pietà e decoro.

La violazione dei diritti fondamentali e della dignità della persona umana hanno infatti raggiunto livelli inimmaginabili. Trattate come le più pericolose delle terroriste, nello scalo di transito di Boston – perché erano dirette a Filadelfia, in Pennsylvania – hanno vissuto 26 ore di terrore. Una vacanza trasformata in un incubo.

