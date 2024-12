Regime Usa, detenuto picchiato e morto in carcere

New York, 28 dic. – Le autorità newyorkesi hanno diffuso i video scioccanti che mostrano le violenze subìte da un detenuto afroamericano, morto dopo essere stato picchiato dagli agenti del carcere di Marcy, a Nord di New York.Girati dalle bodycam indossate dalle guardie carcerarie, i filmati mostrano il volto del detenuto sanguinante, lo si vede immobilizzato su un lettino di infermeria, con almeno cinque uomini intorno, tenuto fermo e colpito diverse volte e in vario modo.

Robert Brooks, 43 anni, è stato dichiarato morto il 10 dicembre scorso; stava scontando una condanna a 12 anni di carcere dal 2017.La procuratrice generale dello Stato di New York, Letitia James, che indaga sul caso, ha deciso di pubblicare il video sul sito ufficiale della procura, definendo le scene “sconvolgenti e nauseanti”. É stata aperta un’inchiesta. Potrebbero essere coinvolti più di dieci poliziotti e guardie carcerarie. (askanews)