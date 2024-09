Clima, Bonelli: ‘estate più calda di sempre e il governo Meloni tace’

ROMA- “I dati appena pubblicati dal servizio europeo Copernicus sono sconvolgenti: l’estate appena conclusa è stata la più calda mai registrata nell’emisfero nord dal 1851, e il 2024 si prepara a essere l’anno più caldo della storia. Abbiamo già superato la soglia critica di 1,5 gradi di aumento medio delle temperature rispetto al periodo preindustriale, e questo per ben 13 degli ultimi 14 mesi. Il riscaldamento globale è in accelerazione, e non è più un’ipotesi, ma una realtà che colpisce ogni angolo del pianeta, Italia compresa che si è trasformata in un hub climatico, con alluvioni devastanti e una siccità che ha messo in ginocchio l’agricoltura”.

Così in una nota Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di AVS, che prosegue:

“Di fronte a questa crisi senza precedenti, il silenzio e l’inazione del governo Meloni sono inaccettabili. Continuare a ignorare l’evidenza scientifica e a rinviare azioni concrete per ridurre le emissioni di gas serra significa condannare il nostro Paese a una catastrofe ambientale e umanitaria. Non è solo una questione ambientale, ma di sicurezza nazionale. Chiedo con urgenza alla Presidente Meloni e al suo governo di dichiarare immediatamente lo stato di crisi climatica e di mettere in campo le politiche necessarie per affrontare questa emergenza, a partire da una vera transizione energetica”, conclude.