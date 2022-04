Elezioni in Serbia, vince il filorusso Aleksanadr Vucic

E’ un trionfo annunciato quello di Aleksanadr Vucic alle elezioni in Serbia, dove si è votato in contemporanea per le parlamentari anticipate, le presidenziali e le amministrative in 14 Comuni, compresa la capitale Belgrado.

Parlando al quartier generale del suo partito, affiancato dai membri del governo e dai leader del partito, Vucic ha detto che, in base ai dati elaborati dal suo staff di partito, alla presidenziali ha ottenuto fra il 59,9% e il 61%, pari a 2 milioni e 250mila voti. tgcom24.mediaset.it

Condividi