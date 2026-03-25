Anarco-antagonismo, Piantedosi: ‘minaccia concreta e strutturata’

“Non siamo di fronte a episodi isolati. Siamo di fronte a una sfida allo stato di diritto e alle istituzioni democratiche di questo Paese. GiÃ lo scorso febbraio, in quest’aula, in occasione dell’informativa sugli scontri seguiti allo sgombero di Askatasuna a Torino, avevo lanciato un avvertimento preciso: l’anarco-antagonismo violento non Ã¨ folklore politico, Ã¨ una minaccia concreta e strutturata.

Oggi quell’avvertimento si Ã¨ trasformato in realtÃ ”.

Lo ha sottolineato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rispondendo a un question time alla Camera. “Non deve esserci spazio per chi con la violenza intende sovvertire la democrazia e sostituirla con il caos”. aggiunge.

Per il titolare del Viminale “quello che Ã¨ accaduto pochi giorni fa nel parco degli Acquedotti a Roma potrebbe essere il segnale di un’escalation programmata, di una strategia che mira a colpire le istituzioni, a destabilizzare il tessuto civile, a reclutare nuovi adepti nell’odio anti-sistema, anti-atlantico, anti-sionista”. Un episodio che “ha imposto una risposta istituzionale immediata e decisa”.

E ha aggiunto che “il quadro tracciato dall’intelligence si sta delineando sempre piÃ¹ chiaramente: siamo in presenza di fattori di radicalizzazione multipli, che passano dall’opposizione ai provvedimenti legislativi in materia di sicurezza, alle vicende internazionali e culminano nell’incitamento all’azione violenta diretta. Lo abbiamo visto, da ultimo, con gli atti di sabotaggio alla rete ferroviaria in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Un’ostilitÃ trasversale che unisce mondi diversi dei professionisti della protesta in un’unica, pericolosa convergenza eversiva”.

Il ministro ha assicurato che “il livello di attenzione Ã¨ e rimarrÃ massimo per la tutela delle infrastrutture critiche del Paese, per la prevenzione di ogni degenerazione violenta nelle piazze e la sicurezza dei cittadini”. E in vista del corteo di sabato a Roma confida “che tutte le forze politiche si compattino in difesa delle istituzioni democratiche e nel prendere nettamente le distanze da chi volesse porre in essere comportamenti e azioni violente”. ANSA