Rinnovato il 41 bis per l’anarchico Cospito

E’ stato rinnovato, a quanto apprende l’Adnkronos, il regime speciale di detenzione del 41bis per l’anarchico Alfredo Cospito.Â La decisione del ministero della Giustizia Ã¨ stata notificata al difensore a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento. Cospito, che si trova detenuto nel carcere di Sassari, Ã¨ al 41bis dal 2022.

La difesa dell’anarchico Ã¨ pronta a presentare reclamo al tribunale di Sorveglianza di Roma. Lâ€™avvocato Flavio Rossi Albertini nei prossimi giorni andrÃ a visitare il suo assistito.

Per anni militante tra le file della Fai, Federazione anarchica informale, Cospito Ã¨ stato prima nel carcere di Bancali a Sassari, poi in quello di Opera a Milano per poi tornare nel giugno 2023 nellâ€™istituto sardo. Detenuto da oltre 10 anni, da ottobre 2022 per sei mesi ha portato avanti uno sciopero della fame per protestare contro lâ€™applicazione nei suoi confronti del 41bis.

Lâ€™espressione 41bis si riferisce a un regime detentivo speciale disciplinato, appunto, dallâ€™art. 41 bis, co. 2, della legge sullâ€™ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 26 luglio 1975). Particolarmente duro, per questo Ã¨ spesso anche indicato come ‘carcere duro’. Il co. 2 dellâ€™art. 41bis prevede che “il regime detentivo speciale comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle esigenze di ordine e di sicurezza e per impedire i collegamenti con le associazioni di appartenenza”. ADNKRONOS