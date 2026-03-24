Caro gasolio, “autotrasporto a rischio paralisi”

ROMA, 24 MAR – “Non ci sono più scuse: la speculazione ha inciso ancora una volta e gli annunci del Governo non hanno prodotto effetti concreti. Migliaia di imprese stanno pagando il prezzo di una situazione che resta senza risposte adeguate”. Lo afferma Unatras, Unione delle Associazioni Nazionali dell’Autotrasporto Merci.

Pur apprezzando il confronto avviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le misure contenute nel decreto-legge carburanti, il coordinamento giudica “non sufficienti gli interventi finora adottati per rispondere alla crisi di liquidità che colpisce le imprese di autotrasporto”.

Unatras chiede quindi misure immediate e operative: rinvio dei versamenti fiscali e previdenziali e utilizzo senza attese del credito d’imposta derivante dal rimborso delle accise. “Non chiediamo nuove risorse, ma strumenti temporanei che garantiscano liquidità reale per far fronte ai maggiori costi del gasolio”. “I proclami non bastano più – avverte Unatras – In assenza di interventi concreti, il rischio è la sospensione dei servizi di autotrasporto e un aumento della tensione nel settore”. (ANSA).