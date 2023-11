Migranti, Schlein: “chi nasce in Italia è italiano”

“Chi nasce in Italia è italiano o italiana”. Così Elly Schlein alla manifestazione del Pd. Sull’immigrazione, “la destra ha mostrato il volto più feroce. Per anni hanno vomitato odio e pregiudizi. E’ loro la responsabilità di questo caos, la destra non ha il coraggio di dire ai suoi alleati nazionalisti che stare in Europa non significa solo prenderne i benefici”. “Da segretaria del Pd dico che è stato un errore non cambiare la Bossi-Fini e aver finanziato la Guardia costiera libica. Siamo qui per rimediare a questi errori“.

“Con l’Albania non c’è nessun accordo perchè in questo paese gli accordi internazionali passano dal Parlamento e noi non abbiamo visto nulla. E’ una sorta di respingimento collettivo verso un paese terzo. Mi sembra che Meloni si inventi di tutto pur non di non fare l’unica cosa giusta: cambiare le regole in Ue e convincere il suo amico Orban a dire sì”. Così Elly Schlein alla manifestazione del Pd. ADNKRONOS