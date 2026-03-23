UE, Metsola: ‘valori che ci uniscono non saranno buttati via’

“L’Europa puÃ² vincere quando cresce, perchÃ© non Ã¨ solo una superpotenza economica, ma anche una potenza di valori”

“La speranza e i valori fondamentali che uniscono tutti noi non saranno mai buttati via. Su questo avete non solo la mia promessa, ma anche quella di migliaia e migliaia di persone che vedono l’Europa come casa, perchÃ© l’Europa Ã¨ la nostra casa”.

CosÃ¬ la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo a Che tempo che fa su Nove. Metsola ha risposto a Fabio Fazio che le chiedeva un motivo per avere fiducia nell’Europa.Poi parlando della guerra e dell’Iran, la presidente ha aggiunto:

“Questa situazione ci preoccupa tantissimo, Ã¨ un’azione unilaterale. Vedo il popolo iraniano che da 47 anni, da tutta la mia vita, ci chiede di aiutarli per prendere la libertÃ . Per noi la soluzione non sarebbe stata militare, per noi che fondiamo tutto sul principio della legge e del diritto internazionale dovevamo trovare una soluzione diplomatica”.

Un esempio dei “valori”

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha segnalato la possibilitÃ di superare il principio dell’unanimitÃ nell’Unione europea quando questo diventa un ostacolo alle decisioni comuni. Intervenendo a “Che tempo che fa” su Nove, Metsola ha spiegato: “Se ci sono paesi che rallentano, dobbiamo capire perchÃ©, ma se l’intenzione dell’unanimitÃ Ã¨ bloccare, allora dobbiamo trovare un’altra soluzione”.

La presidente ha richiamato i precedenti dell’integrazione europea: “Ãˆ giÃ successo con Schengen e con l’euro, quando alcuni paesi hanno deciso di andare avanti insieme. Dobbiamo avere il coraggio di farlo ancora”. “Ci sono leader che oggi dicono chiaramente: se restiamo sempre bloccati, perchÃ© non andare avanti lo stesso?”, ha aggiunto, indicando che questo approccio potrebbe riguardare diversi ambiti, dall’integrazione alla mobilitÃ , fino al digitale.

Metsola ha sottolineato anche il messaggio politico verso i Paesi candidati: “Come possiamo guardare Moldavia o Balcani occidentali e dire che dopo dieci anni non abbiamo fatto abbastanza per dare loro speranza?”.Infine ha ribadito la visione dell’Unione: “L’Europa puÃ² vincere quando cresce, perchÃ© non Ã¨ solo una superpotenza economica, ma anche una potenza di valori”.Â ASKANEWS