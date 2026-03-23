Palermo, malore al seggio: morto rilevatore di 56 anni

Un architetto del Comune, Flaminio Puma di 56 anni, è morto stamattina mentre si trovava all’interno dell’istituto comprensivo Scelsa di via Giovanni Villani, a Pagliarelli, dove svolgeva l’incarico di rilevatore di dati per il referendum sulla giustizia. L’uomo è stato colto da malore.

“Esprimiamo profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’architetto del Comune di Palermo – dicono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Servizi elettorali Dario Falzone -. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera partecipazione attorno alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, esprimendo la nostra più sentita vicinanza per una perdita che colpisce profondamente”.

Anche La Fp Cgil Palermo partecipa al dolore per la morte dell’architetto del Comune. “Increduli e addolorati davanti alla notizia di questa gravissima perdita – scrive la Fp Cgil Palermo – esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e ci stringiamo con partecipazione attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi dell’ufficio tecnico del Comune di Palermo”.

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