Trump attacca il presidente israeliano: “Herzog è un bugiardo”

ImolaOggiESTERI, News 2026

Trump

Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha attaccato duramente il presidente israeliano Isaac Herzog, definendolo “un bugiardo” in un’intervista all’emittente israeliana Channel 14. Trump ha affermato che Herzog avrebbe promesso di concedere la grazia al primo ministro Benjamin Netanyahu, ma che “non lo ha mai fatto”.

“È una persona debole e un uomo patetico per non averlo fatto. Non è un leader”, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che “Bibi dovrebbe concentrarsi sulla guerra, non su sciocchezze”. Già la scorsa settimana Trump aveva criticato Herzog, definendolo “debole e inefficace” e accusandolo di usare la questione della grazia come leva nei confronti di Netanyahu.  tgcom24.mediaset.it

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