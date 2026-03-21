Israele, missile iraniano su Dimona: crolla un edificio

Israele, missile iraniano cade su Dimona: crolla un edificio, almeno 20 feriti

Un missile balistico iraniano Ã¨ precipitato nella cittÃ di Dimona, nel sud di Israele a pochi chilometri da Be’er Sheva. L’impatto, secondo quanto riportano media locali e Al Jazeera, avrebbe causato il crollo di un edificio. Stando ai primissimi rapporti del Magen David Adom, la croce rossa israeliana, sarebbero almeno 20 le persone ferite.

Idf, in arrivo altro attacco missilistico Teheran su Israele

Dopo una pausa di oltre otto ore, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno rilevato un nuovo attacco missilistico balistico iraniano. Come riporta Times of Israel, si prevede che le sirene risuoneranno nel sud di Israele nei prossimi minuti.

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