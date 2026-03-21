Israele, missile iraniano su Dimona: crolla un edificio

ImolaOggiESTERI, News 2026

missile iraniano su Dimona

Israele, missile iraniano cade su Dimona: crolla un edificio, almeno 20 feriti

Un missile balistico iraniano Ã¨ precipitato nella cittÃ  di Dimona, nel sud di Israele a pochi chilometri da Be’er Sheva. L’impatto, secondo quanto riportano media locali e Al Jazeera, avrebbe causato il crollo di un edificio. Stando ai primissimi rapporti del Magen David Adom, la croce rossa israeliana, sarebbero almeno 20 le persone ferite.

Idf, in arrivo altro attacco missilistico Teheran su Israele

Dopo una pausa di oltre otto ore, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno rilevato un nuovo attacco missilistico balistico iraniano. Come riporta Times of Israel, si prevede che le sirene risuoneranno nel sud di Israele nei prossimi minuti.
tgcom24.mediaset.it

Share

Articoli correlati

Benjamin Netanyahu

“Gengis Khan meglio di GesÃ¹ Cristo”, bufera per le parole di Netanyahu

erdogan violenza sulle donne

Erdogan: “Dio possa distruggere Israele”

Teheran nella notte tra il 17 e il 18 marzo Ã¨ riuscita ancora una volta a bucare la contraerea israeliana.

Bombe su Tel Aviv, centinaia di feriti in 24 ore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *