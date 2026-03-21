Iran, Trump: “non si fa un cessate il fuoco quando si sta annientando la controparte”

WASHINGTON, 20 MAR – Donald Trump ha escluso la possibilità di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco con l’Iran, affermando che Washington controlla la guerra, giunta ormai alla terza settimana. “Non voglio un cessate il fuoco. Sapete bene che non si fa un cessate il fuoco quando si sta letteralmente annientando la controparte”, ha dichiarato Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. (ANSA)

Washington, 20 mar. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno “andando molto bene in Iran” durante una cerimonia di premiazione per la squadra di football dell’Accademia Navale. “La differenza tra loro e noi è che fino a poche settimane fa avevano una Marina, e ora non ce l’hanno più”, ha aggiunto.

Ha inoltre firmato un decreto presidenziale che riserva il secondo sabato di dicembre alla partita di football tra l’Esercito e la Marina, che vedrà contrapporsi l’Accademia Navale e l’Accademia Militare.

Aveva dichiarato di aver vinto la guerra in un’ora due settimane fa!