Iran: ‘non abbiamo eccedenze di greggio da offrire ai mercati globali’

ImolaOggi ESTERI, News 2026

petroliere

L’Iran ha dichiarato di non avere eccedenze di petrolio greggio da offrire ai mercati internazionali, dopo che il segretario al Tesoro statunitense ha affermato che Washington potrebbe revocare le sanzioni sul petrolio iraniano in transito in mare.

“Attualmente, l’Iran non ha praticamente piÃ¹ eccedenze di petrolio greggio in mare o da fornire ad altri mercati internazionali, e la dichiarazione del segretario al Tesoro statunitense ha il solo scopo di dare speranza agli acquirenti”, ha scritto il portavoce del ministero del Petrolio iraniano, Saman Ghoddoosi su X. (ANSA).

Articoli correlati

autostrada

Crisi petrolio, piano Aie: tagliare consumi, smart working, limiti di velocitÃ  e targhe alterne

Droni contro raffinerie in Kuwait e Arabia Saudita

Droni contro raffinerie in Kuwait e Arabia Saudita

Crosetto

Petrolio, Crosetto: ‘non necessario aprire un dialogo con Putin’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *