Stretto di Hormuz, Trump: “Sia pattugliato da chi lo usa, non da noi”

Donald Trump scarica sull’Europa ed altre nazioni la responsabilità di garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz

“Sia pattugliato da chi lo usa, non da noi”, ha detto il presidente in un lungo posto su Truth. “Lo stretto di Hormuz dovrà essere pattugliato e presidiato, secondo necessità, dalle altre nazioni che lo utilizzano, gli Stati Uniti non lo fanno!”, ha scritto Trump. “Se richiesto, assisteremo questi Paesi nei loro sforzirelativi a Hormuz, ma ciò non dovrebbe essere necessario una volta debellata la minaccia dell’Iran. È importante sottolineare che per loro si tratterà di un’operazione militare facile”, ha aggiunto il tycoon.

Lo Stretto di Hormuz “a un certo punto, si riaprirà da solo”. Lo ha detto Donald Trump, affermando che “sarebbe bello” se Cina e Giappone contribuissero a mettere in sicurezza lo Stretto. “Noi non lo utilizziamo. A un certo punto, si riaprirà da solo”, ha affermato il presidente parlando con i giornalisti, prima di lasciare la Casa Bianca.

Valutiamo un “ridimensionamento” dell’operazione militare

Donald Trump ha scritto in un lungo post su Truth che gli Stati Uniti sono vicini agli obiettivi della guerra in Iran e quindi stanno valutando un “ridimensionamento” dell’operazione militare.

tgcom24.mediaset.it